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    Antalya'da hurda motosikletiyle kaza izlerken polise yakalandı

    Manavgat'ta yaşanan kaza sonrası kazayı izlemeye gelen kişinin hurda motosikleti polis dikkatinden kaçmadı. 'Görmezden gelin' diyen motosikletliye 5 bin 600 TL para cezası verildi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 12:05
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    Antalya'da hurda motosikletiyle kaza izlerken polise yakalandı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde Üniversite istikametinden Bayır Mezarlığı istikametine seyir halindeki Mustafa E. şoförlüğündeki 07 AFJ 470 plakalı servis aracı kaza geçirdi.

    Servis aracı, yolun sol tarafında bulunan Namık Kemal Caddesi'ne döndüğü sırada, Bayır Mezarlığı istikametinden gelen Rüştü K.’nin kullandığı 07 NE 981 plakalı motosiklet ile çarptıştı.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

    Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Rüştü K., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da hurda motosikletiyle kaza izlerken polise yakalandı #1

    MERAKI, PAHALIYA PATLADI

    Kazanın ardından motosikletiyle olay yerine gelen ve kaza sonrası yaşananları takip eden bir vatandaş, bu merakının bedelini ağır ödedi.

    Trafik ekipleri plakası olmayan motosikleti sorguladığında motosikletin hurdaya ayrılmış olduğunu, trafikten çekildiğini belirledi.

    Antalya da hurda motosikletiyle kaza izlerken polise yakalandı #2

    EHLİYETİ OLMADIĞI VE KASK TAKMADIĞI NEDENİYLE PARA CEZASI

    Trafik ekipleri motosikleti bağlayarak Yediemin Otoparkına çekerken, motosiklet sürücüsü Mehmet Ali K.’ye de sürücü belgesi olmaması, kask takmaması ve hurda araçla trafiğe çıkması nedeniyle 5 bin 600 TL para cezası uygulandı.

    "BU DEFA GÖRMEZDEN GELİN"

    Önce motosikletinin park halinde olduğunu, uygulamada yakalanmadığı için ceza yazılamayacağını, sonra motosikletine binerek değil, iterek geldiğini iddia eden Mehmet Ali K., trafik ekiplerinin kararlılığı karşısında ceza yazmamaları için çaba sarf etmeye başladı.

    Polise, "Bu defa görmezden gelin" diye dil döken motosiklet sürücüsü, ceza yemekten kurtulamadı.

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