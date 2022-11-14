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    Antalya'da hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıktı

    Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü bariyerlerine çarptı. Sürücü, hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.
    • 14.11.2022 - 21:19
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    Antalya'da hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıktı

    Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 karayolunda akşam saat 19.00 sıralarında Önder B.'nin kullandığı 07 JV 594 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçitte bulunan bariyere çarpıp takla attı.

    Otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

    Sürücü Önder B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın aktardığına göre kaza yerine yakın bölgede bulunan jandarma ekiplerinin de desteğiyle araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya da hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıktı #1

    Antalya da hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıktı #2

    Antalya da hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıktı #3

    Antalya da hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıktı #4


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