Antalya'da husumetlisini vuran emekli polis adliyeye sevk edildi

Konyaaltı ilçesinde komşusuyla arasında yıllardır husumet bulunan emekli polis, kavgaya tutuştuğu adamı kasığından ve bacağından vurdu. Emekli polis işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki 4 katlı sitede husumetli olan emekli polis memuru S.C. ile komşusu Harun Burak Durgun arasında tartışma çıktı.

Harun Burak Durgun, iddiaya göre komşusu S.C.'yi darbedip, beylik tabancasını almaya çalıştı.

TABANCAYI ATEŞLEDİ

Tabancasını çeken S.C., Harun Burak Durgun'u kasığından ve bacağından yaraladı. Durgun, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Burada ameliyata alınan Durgun'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

"İKİ YILDIR ARAMIZDA HUSUMET VAR"

Olay sonrası parkta olduğunu söyleyen ve polise teslim olan S.C., ifadesinde, aralarında iki yıldır husumet olduğunu anlattı.

"TABANCAMI ALMAK İSTEYİNCE DİZİNDEN VE KASIĞINDAN VURDUM"

S.C, "Aramızda sürekli tartışma oluyordu. Bugün beni ittirip, 'Biz buradayız. Ne yapacaksın' dedi. Saldırıp, tabancamı almak isteyince dizinden ve kasığından vurdum" dedi. S.C. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.





