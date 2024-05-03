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Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti Antalya'da 65 yaşındaki İzzettin Söğüt, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi, Ahmet Özdemirel ise yaralandı.