Antalya'da huzurevinde yangın: 2 ölü Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir huzurevinde 14 Ağustos tarihinde çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Kerim Güvenç'in ardından Yüksel Çankaya da yaşamını yitirdi.

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DHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 6 katlı özel bir huzurevinde 14 Ağustos Çarşamba günü birinci katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken huzurevi sakinleri, çalışanların ve kendi çabalarıyla dışarıya çıkartıldı.

23 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan yangının ardından Kerim Güvenç(80), Yüksel Çankaya(61) ve Ahmet Şükrü Peker ağır olmak üzere 23 huzurevi sakini yaralandı. Durumu ağır olanlardan Kerim Güvenç, önceki gün vefat etti. Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yüksel Çankaya da doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti. Çankaya'nın cansız bedeni sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Haberi alan Çankaya'nın yakınları da morgda hazır bekledi.

"HUZUREVİ HİÇ ARAYIP İLGİLENMEDİ"

Ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan Sabriye Çankaya, olayı öğrenir öğrenmez Antalya'ya hastaneye geldiklerini söyledi. Çankaya,

Şehir Hastanesi'ne geldiğimde ağabeyimin ağır yaralı ve yoğun bakımda yattığını gördüm. Çok acı çekiyordu. 10 gün dayanabildi ve gece saatlerinde hayatını kaybetti. Huzurevinden şikayetçi olduk. Bize durumunu sormadılar, hiç ilgilenmediler

dedi.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Yüksel Çankaya'nın cansız bedeni yakınları tarafından teslim alındı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü mezarlığına defnedilmek üzere götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)