Aldığı alkolün etkisiyle üzerinde sadece iç çamaşırıyla sokağa çıkan ve bir işyerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs, hırsız zannedilip yumruklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'ndeki Fevzipaşa Caddesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan kişi, bir işyerinin kapısına gelip aldığı alkolün etkisiyle tuvalet ihtiyacını gidermeye kalktı.

Bu esnada işyerinin üzerinde ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın, alkollü şahsın hırsız olduğunu ve işyerinin kapısını zorladığını düşünerek "Hırsız var" diye bağırdı.

Alkollü, kadının yakını tarafından darbedildi



Kadının bağırması üzerine alkollü şahıs, susması için kadına doğru koşarken bazı işyeri ve evlerden çıkan vatandaşlar, duruma müdahale etti.

Bu sırada, işyerinin üst kadından inen ve bağıran kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi, alkollü şahsın üzerine yürüyerek yumruk ve tekme atmaya başladı.





Şahıs serbest bırakıldı

Araya giren vatandaşlar, öfkeli şahsı engellerken alkollü şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Alkollü, kimsenin şikayetçi olmaması üzerine karakoldan serbest bırakıldı.

Antalya'da iç çamaşırıyla sokakta ihtiyaç giderirken darbedildi VİDEO





O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.



