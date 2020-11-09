Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun dışında park halindeki aracın içinde oturan genç, bir cipin çarpıp savurduğu otomobilin, içinde bulunduğu otomobile çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Uğur Coşkun’un kullandığı otomobil ile Süleyman Kır’ın kullandığı araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Uğur Coşkun’un kullandığı otomobil, yol kenarında park halindeki Mehmet Ali Salim’e ait ticari araca çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Uğur Coşkun ve araçta yolcu olarak bulunan Habibe Coşkun yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da içinde oturduğu araca savrulan otomobil çarptı ViDEO

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA OTURUYORDU

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kazada, park halinde bekleyen aracın içinde herşeyden habersiz halde oturan genç ise üzerine gelip çarpan otomobille neye uğradığını şaşırdı.

Araç çarpmanın etkisiyle savrulurken ön koltukta oturan genç, kazanın şokuyla aracından indi. Genç ne olduğunu anlamaya çalışırken park halindeki otomobilin yanında bulunan bir motosiklet sürücüsü de araçların üzerine geldiğini görünce motosikleti bırakıp uzaklaştı