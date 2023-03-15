Antalya'da içki çalan kadını müşteri yakalattı Manavgat'ta çocuklarının gözü önünde dolaptan aldığı içkiyi cebine koyan kadının, müşterinin uyarısıyla yakalanma anı kameralara yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yanında eşi ve çocuklarıyla birlikte bir markete gelen kadın, dolaptan aldığı alkollü içeceği cebine koyduktan sonra tam marketten ayrılırken yakayı ele verdi.

Eşi aldığı malzemelerin parasını ödeyip çıkacağı sırada markette bulunan ve kadının tüm hareketlerini dikkatle izleyen bir başka müşteri, market sahibini kadının cebine koyduğu alkollü içecek konusunda uyardı.

Cebinden çıkarıp çocuğuna verdi

Market sahibi kadının arkasından seslenirken, geri gelen kadının cebindeki alkollü içecek yanındaki çocuk tarafından çıkarılarak market sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, kadının birkaç kez alkol şişesini almak için teşebbüste bulunduğu, her defasında yanındaki eşi tarafından engellendiği görüldü.