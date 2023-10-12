Antalya'da iki aile arasındaki 'arazi' meselesinde kan aktı: 2 ölü, 7 yaralı Antalya’da iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

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İHA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Zırlankaya Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında, iki aile arasında arazi meselesi yüzen çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Arazi kavgasında iki kişi öldü

Kavgayı ayırmaya giden jandarma ekipleri de silahlı kavganın arasında kaldı.

Olayda ağır yaralanan Ahmet Yavuz (56), eski eşi Şerife Bozkurt (46) kaldırıldıkları Serik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Çiftin cenazeleri morga konuldu. Yine kavgada Tolgahan Y. (25), Ali G. (43), Feridun Ş. (63), oğlu İdris Ş. (36) ile kızı Zübeyde Ş. (35) ile kavgayı ayırmak için gelen Jandarma Astsubay Y.O. (26) ve Jandarma Astsubay Ö.F.A. (26) yaralandı.

Yaralılar Serik ve Antalya’daki hastanelere kaldırılırken, yaralanan astsubay Y.O.’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)