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    Antalya'da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı

    Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.
    • AA
    • 31.03.2022 - 02:00
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    Antalya'da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı

    Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Şekerhane Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.

    11 KİŞİ YARALANDI

    Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

    Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Antalya da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı #1

    Antalya da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı #2

    Antalya da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı #3


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