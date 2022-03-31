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- Antalya'da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı
Antalya'da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı
Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.
- AA
- 31.03.2022 - 02:00
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Şekerhane Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.
11 KİŞİ YARALANDI
Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.