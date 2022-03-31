Antalya'da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı

Antalya'da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı

Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Şekerhane Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.

11 KİŞİ YARALANDI

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.