Antalya'da iki araç çarpıştı, ortalık can pazarına döndü

Seyir halinde olan iki araç çarpıştı kaza sonucu 4 kişi yaralandı, olaya sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Side Köprülü Kavaşğı'nda meydana gelen olayda, Antalya istikametinden Alanya yönünde giden Soner Tayyar'ın sürücülüğünü yaptığı araca karşı yönden gelen çevre yolundan çıkan Turan Kardaş'ın kullandığı otomobil çarptı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu, 4 kişi yaralandı

Yaşanan kaza da çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de refüje çıktı, Soner Tayyar'ın hakimiyetindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Demir ve Deniz Yiğit Saygılı ile diğer otomobilin sürücüsü Turan Kardaş yaralandı.

Kazada otomobile sıkışan sürücüsü, itfaiye ve 112 ekiplerinin titizlikle çalışmasının ardından çıkarılabildi.





Yaralı şoför hastaneye gitmek istemedi

Yolculardan Elif Demir ve Deniz Yiğit Saygılı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kafa ve kolundan yara alan araç sürücüsü Soner Tayyar ise olay yerinde ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyip olay yerinde kaldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

İzlenen güvenlik kamerası görüntülerinde, kazanın Antalya istikametinden gelen aracın kırmızı ışık ihlali yapmasından kaynaklı meydana geldiği görüldü.

İHA'nın haberine göre, Turan Kardaş’ın kullandığı aracın bir süre kırmızı ışıkta beklediği, sarı ışığın yanar yanmaz hareket ettiği ve buna karşın Antalya istikametinden gelen aracın aşırı hızlı olması nedeniyle duramayarak çarptığı görüldü.