Antalya'da iki kişi arasında çıkan müşteri kavgasında silahlar çekildi Antalya’nın Serik ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Pakistan doğumlu bir kişi kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti.

İHA

Antalya'da çıkan müşteri kavgasında kan aktı..

Bugün saat 12.00 sıralarında Belek Mahallesi 22 sokak üzerinde bulunan kuaför salonunda meydana gelen olayda, iş yerinin sahibi Veli B. dün akşam saatlerinde bir restoranda garsonluk yapan Şahin B., ile müşterilerini başka iş yerlerine yönlendirmesi nedeniyle tartıştı.

Şahin B., bugün saat 12.00 sıralarında kuaföre gelip, Veli B. ile yine tartıştı.

Silahla ateş etti

Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin P., tabanca ile kuaför salonuna ateş etti.

1 kişi öldü

Bu sırada kuaför salonuna Pakistan doğumlu Kenan Barış (49) kurşunların hedefi oldu. Olayda Veli B. ve Kenan Barış vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olaran Kenan Barış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli şahıs suç aleti olan ruhsatlı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kuaföre geldiği anlar kamerada

Şahin P.'nin kuaföre gelip bağırması, sonrasında tabancayla ateş ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.