Antalya'da iki bıçakla bir erkeği kovalayan kadına polis müdahale etti

Antalya'da iki bıçakla bir erkeği kovalayan kadına polis müdahale etti

Bir erkeği bıçakla kovalayan kadın, ekipler müdahale edince sinir krizi geçirdi. Çantasındaki ikinci bıçağı çıkaran kadın, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Güllerpınar Mahallesi'nde ilerleyen Menekşe S. isimli kadın, kimliği belirlenemeyen bir erkeği kovalamaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kovalanan erkeği ekip aracına bindirirken, Menekşe S. ise otobüs durağına yaslanarak yere oturdu.

"Adım atarsanız karnıma saplarım"

Menekşe S., kendisine yaklaşmak isteyen polislere elindeki bıçağı göstererek, "Bir adım daha atarsanız karnıma saplarım" tehdidinde bulundu.

Kadını ikna çalışmalarına çevredeki bir market görevlisi kadın da dahil oldu. Market görevlisi eli bıçaklı kadına yaklaşarak başını okşadığı sırada bu durumu fırsat bilen polisler, bıçağı alarak kadını etkisiz hale getirdi.

Antalya'da iki bıçakla bir erkeği kovalayan kadına polis müdahale etti ViDEO

Çantasından ikinci bıçağı çıkardı

Sinir krizi geçiren Menekşe S. tekrar yere otururken, polisler de olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Yerde oturduğu sırada çantasından ikinci bir bıçak çıkartan Menekşe S., polislere 'Yaklaşırsanız kendimi keserim' tehditlerine devam etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Menekşe S.’nin sol kolundaki yaraya müdahale etmek istedi. Ancak Menekşe S., onların da yaklaşmasına izin vermedi.

Hastaneye sevk edildi

Polislerin ikna etme girişimleri sürdüğü sırada bir polis memuru Menekşe S.’ye arkadan yaklaşarak elindeki bıçağı aldı. Ambulansa bindirilen Menekşe S., sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.