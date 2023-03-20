Antalya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı Manavgat ilçesinde seyir halinde ilerleyen iki sürücü, kavşakta direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu çarpıştı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yurdun dört bir yanında her gün yüzlerce trafik kazaları yaşanıyor.

Bunlardan biri de Antalya'da meydana geldi.

Manavgat ilçesinde Sorgun Bulvarı'nda Çamlık istikametinden otogar istikametine giden Doğan Ayan isimli sürücü, kavşakta Murat Silgir kontrolündeki araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 yaralı

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Güldeniz Soydan yaralandı.

Yaralı, vatandaş, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise bölgede kazaya ilişkin inceleme başlattı.