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    Antalya'da ilişkiye girdiği kadını gasbedip bıçaklayan şahıs yakalandı

    200 TL'ye anlaştığı kadınla birlikte olan şahıs, olay sonrası kadının 1200 lirasını gasbetti. Parasını vermek istemeyen kadını vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.
    • 28.09.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:56
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    Antalya'da ilişkiye girdiği kadını gasbedip bıçaklayan şahıs yakalandı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Göksu Mahallesi'nde yaşanan olayda, 32 yaşındaki N.L. isimli kadın, 200 TL karşılığında S.A ile birlikte oldu.

    Olayın ardından S.A., kadından üzerindeki parayı istedi.

    1200 TL'sini çaldığı kadını bıçakla yaraladı

    Olumsuz yanıt alınca N.K'nin üzerinde bulunan 1200 TL'yi gasbeden S.A., daha sonra kadını bıçakla dizinden, baldırından koltuk altı ve yüzünün sol tarafından yaraladı.

    Kan içinde kalan N.K., çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Saldırgan gözaltında

    Olay sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı.

    "Parayı vermediği gibi karşılık verince sinirlendim"

    Sağlık kontrolünden geçirilen S.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A'nın  polise verdiği ifadesinde, "Verdiğim 200 TL'yi geri vermesini istedim. Parayı vermediği gibi karşılık verince sinirlendim." dediği öğrenildi.

    Antalya da ilişkiye girdiği kadını gasbedip bıçaklayan şahıs yakalandı #1


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