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- Antalya'da ilişkiye girdiği kadını gasbedip bıçaklayan şahıs yakalandı
Antalya'da ilişkiye girdiği kadını gasbedip bıçaklayan şahıs yakalandı
- 28.09.2022 - 12:52
- Güncelleme : 28.09.2022 - 12:56
Antalya'nın Kepez ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.
Göksu Mahallesi'nde yaşanan olayda, 32 yaşındaki N.L. isimli kadın, 200 TL karşılığında S.A ile birlikte oldu.
Olayın ardından S.A., kadından üzerindeki parayı istedi.
1200 TL'sini çaldığı kadını bıçakla yaraladı
Olumsuz yanıt alınca N.K'nin üzerinde bulunan 1200 TL'yi gasbeden S.A., daha sonra kadını bıçakla dizinden, baldırından koltuk altı ve yüzünün sol tarafından yaraladı.
Kan içinde kalan N.K., çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Saldırgan gözaltında
Olay sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı.
"Parayı vermediği gibi karşılık verince sinirlendim"
Sağlık kontrolünden geçirilen S.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A'nın polise verdiği ifadesinde, "Verdiğim 200 TL'yi geri vermesini istedim. Parayı vermediği gibi karşılık verince sinirlendim." dediği öğrenildi.