Antalya'da ilk 4 ay rekor kıran turist sayısında mayıs ayında düşüş yaşandı Bu yılın ilk dört ayında rekor kıran turizm sektörü, seçimlerin yapıldığı mayıs ayında düşüş yaşarken turizm rakamları mayıs ayının ilk yarısında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 geriledi.

DHA

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya, yüzleri güldürüyor.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya, turizm sektör temsilcilerinin öngördüğü gibi 2023 turizm sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Turizm sektörünün 2020'deki pandemi sebebiyle yaşadığı büyük düşüşlerin ardından, turist sayısı bakımından 2019 'rekorlar yılı' olarak kabul edildi.

Öte yandan 2023'ün ilk dört aylık döneminde yeni rekorlar yaşandı.

Mayıs verileri düştü

Ocak, şubat, mart ve nisan ayları, Antalya'da 2019 yılının aynı aylarını geride bırakarak tarihin en yüksek rakamlarına ulaştı.

Ancak seçimlerin yaşandığı mayıs ayının ilk 15 günlük verileri, 2019'un aynı döneminin gerisinde kaldı.

"Mayıs ayının ilk yarısında 687 bin 530 turist geldi"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektörünün mayıs ayına iyi başlamadığını belirterek şöyle dedi:

Mayısın ilk iki haftası sonunda 2019 yılına göre yüzde 12 oranında düşüş yaşandı.



Nisan ayını 2019 yılının üzerinde kapayan Antalya'ya mayıs ayının ilk yarısında 687 bin 530 turist gelirken, 2019 yılının aynı döneminde 786 bin 215 ziyaretçi geldi.



Mayıs ayındaki yavaşlamanın ana nedeni, Rusya pazarının durgun geçmesi.

"Rus turist üzerinde yüksek ek maliyet getirdiği gözlemleniyor"

Bu düşüşün sebebi olarak turizmcilerin birkaç nedeni olmakla birlikte, en önemli nedenin ekonomik olduğunu belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

Artan fiyatların, parası çok değer kaybeden Rus turist üzerinde yüksek ek maliyet getirdiği gözlemleniyor.



Rakip ülkelerden Mısır ve Dubai'nin, Antalya'ya önemli rekabet yarattığını dile getiren turizmciler, Türkiye'deki seçimlerin Rus turist üzerinde herhangi bir olumsuz durum yaratmadığını da dile getirdi.

Geçen yıl 3 milyon 33 bin Rus turist geldi

Yavuz, Antalya'nın en önemli iki pazarından biri olan Rusya açısından turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı değerlendirmelere göre, geçen yıl 3 milyon 33 bin Rus turistin geldiği Antalya'nın, bu yıl da bu rakamı ancak yakalayabileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Yavuz, 2019 yılında Antalya'nın 5 milyon 582 bin 763 Rus turisti ağırladığını ifade ederek, "Bu yıl ise bu sayının yanına bile yaklaşılması zor görülüyor." diye konuştu.

Rusların ödeme sorunu devam ediyor

Kentteki bir otelin müdürü İsmail Çağlar, Rus turistin ödeme yöntemi MİR sistemine yönelik sorunların devam ettiğini, ödemeyi nakit alabildiklerini belirtti.

Çağlar, Rus turistler için yeni bir ödeme sistemi olarak iki ülke yetkili makamları arasındaki Rebit sistem üzerindeki çalışmaların sürdüğünü, henüz kullanıma açılmadığını kaydetti.

Turizmde Antalya'nın bu yıl ilk dört ayında 2019'un rekorlarını kırmayı başardığını belirten Çağlar, seçimlerin de olduğu mayıs ayında ise genel bir piyasa durgunluğu yaşandığını söyledi.

"Türk turizmi, ustalık dönemini yaşıyor"

Türkiye'nin özellikle son 10 yılda turizm sektöründe büyük adımlar attığına dikkat çeken Çağlar, şu ifadeleri kullandı:

Bir yandan sorun ve krizlerle boğuşurken, diğer taraftan gelişimine tüm hızıyla devam ederek dünya turizmimin vazgeçilmez ülkeleri arasındaki yerini de sağlamlaştırdı.



Turizm sektörü, dünyadaki ve bulunduğumuz bölgedeki tüm etkenlerden etkileniyor.



Türkiye'de turizm sektörü, yıllardır tüm zorluklara ve krizlere rağmen büyümeye devam etti. Türkiye'nin geleceğinin turizmde olduğuna inanan insanlarız. Çünkü Türk turizmi, ustalık dönemini yaşıyor.

"Seçimden sonra büyük bir hareketlilik bekliyoruz"

Rus turist açısından beklenen sayıda misafire ulaşılamadığını da kaydeden Çağlar, mayıs ayında seçimlerin de etkili olduğunu belirterek şunları söyledi: