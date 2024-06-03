Antalya'da ilk kazadan kurtuldu ikinci kazada can verdi 3 yıl önce geçirdiği kazadan kıl payı sağ kurtulan Uğur Efe, önceki gün sabah saatlerinde yine karşı şeride geçerek kullandığı servis aracının devrilmesi sonucu bu kez hayatını kaybetti.

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İHA

Antalya'da önceki gün sabah 06.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Uğur Efe'nin kullandığı servis aracı, köprülü kavşağa geldiği sırada karşı şeride geçti ve 8 kişi hayatını kaybetti.

Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılardan araç sürücüsü Uğur Efe ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından hayatını kaybeden servis aracı sürücüsü Uğur Efe'nin, 6 Eylül 2021 tarihinde çevreyolunda meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında da otobüsün sürücüsü olduğu ortaya çıktı.

3 yıl önce de kazaya karışmış

2021 yılında meydana gelen trafik kazasında Gazi Bulvarı'ndan Havalimanı güzergahına seyir halindeki 34 LFC 655 plakalı turizm otobüsünün sürücüsü olan Uğur Efe, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp, karşı şeride geçmişti.

Hande Aykurt yönetimindeki 07 EDV 07 plakalı otomobile çarpan otobüs, yol kenarındaki işletmelere zarar verdikten sonra oto tamirhanesine girerek durabildi. Kazada 3 iş yeri ve 4 araç zarar görürken, yaranan Uğur Efe ise ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı

Öte yandan, 2021 yılındaki kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün şeridinden karşıya hızlı şekilde geçmesi, ardından refüje çıkan otomobilden dumanların çıktığı anlar görüldü. Görüntüde ayrıca şehir içi yolcu otobüsünün, kaza yapan otobüsten saniyeler önce önünden geçtiği anlar yer almıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)