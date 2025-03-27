Antalya'da inşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi

İHA

Antalya İbradı-Akseki kara yolu Düzlen Mahallesi yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Akseki yönüne giden sürücüsü bilinmeyen inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp devrilerek sürüklendi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Hasanat Çetin ve Celal Kurtulgu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.