Antalya'da inşaatta çıkan yangında işçiler mahsur kaldı

Kaynak çalışmasının yapıldığı şantiye alevlere teslim oldu. Çatıda mahsur kalan işçiler büyük korku yaşarken çalışma arkadaşları kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde 5 katı bir inşaatın çatı katında yangın meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar alevlerin çatıyı sardığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçiler alevler arasında mahsur kaldı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın 1 saatte söndürülürken, çatıda mahsur kalan işçiler de arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu.





O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde çatıda işçilerin alevlerin hemen yanında kurtulma anları yer alırken, binada maddi hasar oluştu.





Yangın straforun tutuşmasından çıktı

İHA'nın haberine göre, inşaatta çıkan yangının nedeni, işçiler çatıda kaynak yaptığı esnada kıvılcımların strafor malzemesini tutuşturması sonucu çıktığı öğrenildi.

İşçilerden Serkan Ürün, "Biz yukarıdaydık, panelleri söktük ve otele geçtik. Çalışırken baktık bina yanıyordu. Arkadaşlar vardı 2 kişi, hepsini indirdik aşağıya. Biz arkadaşları aşağıya indirirken itfaiye ekipleri geldi." dedi.



