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    Antalya'da inşaatta çıkan yangında işçiler mahsur kaldı

    Kaynak çalışmasının yapıldığı şantiye alevlere teslim oldu. Çatıda mahsur kalan işçiler büyük korku yaşarken çalışma arkadaşları kurtarmak için büyük çaba sarf etti.
    • 30.10.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 14:39
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    Antalya'da inşaatta çıkan yangında işçiler mahsur kaldı

    Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde 5 katı bir inşaatın çatı katında yangın meydana geldi.

    Çevredeki vatandaşlar alevlerin çatıyı sardığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

    İşçiler alevler arasında mahsur kaldı

    Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın 1 saatte söndürülürken, çatıda mahsur kalan işçiler de arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu.

    Antalya'da inşaatın çatı katında çıkan yangın VİDEO

    Antalya da inşaatta çıkan yangında işçiler mahsur kaldı #1

    O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

    Cep telefonuyla çekilen görüntülerde çatıda işçilerin alevlerin hemen yanında kurtulma anları yer alırken, binada maddi hasar oluştu.

    Antalya da inşaatta çıkan yangında işçiler mahsur kaldı #2

    Yangın straforun tutuşmasından çıktı

    İHA'nın haberine göre, inşaatta çıkan yangının nedeni, işçiler çatıda kaynak yaptığı esnada kıvılcımların strafor malzemesini tutuşturması sonucu çıktığı öğrenildi.

    İşçilerden Serkan Ürün, "Biz yukarıdaydık, panelleri söktük ve otele geçtik. Çalışırken baktık bina yanıyordu. Arkadaşlar vardı 2 kişi, hepsini indirdik aşağıya. Biz arkadaşları aşağıya indirirken itfaiye ekipleri geldi." dedi.

    Antalya da inşaatta çıkan yangında işçiler mahsur kaldı #3


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