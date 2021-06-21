Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize eden 1’i kadın 7 şüpheli yakalandı. 16 Suriye vatandaşı ise göç idaresine teslim edildi.

Antalya’da kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 16 Suriye uyruklu şahsın deniz yolu ile Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçeceği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Alanya’nın Seki Mahallesi’nde 16 Suriye uyruklu vatandaş ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen M.A.A. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Aramalarda 5 bidon mazot, 15 adet şambrel ve 3 adet pompa ele geçirildi.

Başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Olayın diğer şüphelileri tespit edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

D.K. isimli kadın ile M.K., M.G., A.K., M.Z. ve Suriye uyruklu M.K.’nın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Sahil güvenlik ekiplerinin desteği ile şüphelilerden M.K. ve M.Z. Konya’nın Taşkent ilçesinde, D.K., M.G., A.K. ve Suriye uyruklu M.K. Antalya’nın Aksu Çayı bölgesinde tekneyle kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Göçmen kaçaklığında kullanıldığı tespit edilen 2 araç ve 1 tekneye de el konuldu.

16 Suriyeli kaçak göçmen, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 7 şüpheli adliye sevk edildi.

Antalya’da insan tacirliği yapan 7 kişi yakalandı VİDEO

