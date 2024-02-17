Antalya’nın Muratpaşa ilçesine, sosyal medya hesabına video çekmek için kapalı basketbol sahasının duvarlarına koşarak tırmanan genç, 8 metre yükseklikte mahsur kaldı.
Instagram’a story çekmek için tehlikeyi göze alan bu genç, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Dün gece saatlerinde Haşimişcan Mahallesi, Işıklar Caddesi üzerinde yaşanan olay kazasız atlatıldı.
Genç adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anda yanında olan arkadaşı da “Böyle olmayın” diyerek, diğer gençlere mesaj verdi.
Sosyal medya hesabına hikaye videosu çekmek istedi
Ukrayna asıllı Türk vatandaşı İ.B. (17), sosyal medya hesabına hikaye videosu çekmek için kapalı basketbol sahasının duvarlarına koşarak çıkmaya başladı.
8 metre yüksekliğe gelince devam edemedi
Bir süre sonra tırmanarak çıkmaya devam eden İ. B., yaklaşık 8 metre yüksekliğe geldiğinde geriye dönemeyince, beton duvarlara tutunup arkadaşının yardım çağırmasını istedi.
Olay yerine itfaiye ekipleri geldi
112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla genci bulunduğu yerden kurtardı.
"Böyle olmayın"
Tüm bu olanları izleyen İ.B.'nin arkadaşı Kaan B., şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Instagram’a hikaye çekmek için koşarak buraya tırmandı. Orada kalınca 'inemiyorum, itfaiyeyi ara' diye bağırmaya başladı. Ben olsam çıkmazdım. Böyle olmayın.
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