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Antalya’da Instagram hikayesi uğruna tırmandığı duvarda mahsur kaldı! Arkadaşı 'böyle yapmayın' diye uyardı

Antalya’da Instagram hikayesi uğruna tırmandığı duvarda mahsur kaldı! Arkadaşı 'böyle yapmayın' diye uyardı Instagram'da ilgi çekici bir videoya imza etmek isteyen genç, tırmandığı duvarda kalakaldı. Çıktığı duvardan inmesi için imdadına itfaiye ekipleri koştu. Kendisini kayda alan arkadaşı ise diğer gençlere "böyle olmayın" diye mesaj verdi.