Antalya'da Iraklı çocuk halk otobüsünde unutuldu Antalya'da öğretmeni ve bakıcısı, Iraklı çocuğu halk otobüsünde unuttu, sefer 'teşekkür öpücüğüyle' son buldu.

İHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nden halk otobüsüyle seferine başlayan 48 yaşındaki Ali Şimşek, otobüs depolama alanına geldiğinde araç içerisinde bir çocuğun tek başına oturduğunu gördü.

Çocuğun konuşamadığını fark eden ve ailesine ulaşamayan Şimşek, otobüsü Meydan Polis Merkezi'ne çekti.

Halk otobüsü şoförü Şimşek, Irak uyruklu 8 yaşındaki Sajjad Zamil olduğu belirlenen çocuğu polis ekiplerine teslim etti ardından Zamil'in birlikte bindiği bakıcı ve öğretmeni V.İ.'ye ulaşıldı.

Polis merkezine gelen V.İ., ailesi yurt dışında olan Zamil'i ekiplerden teslim aldı.

Yaklaşık 1 saatlik yolculuk sonrası öğretmeni tarafından teslim alınan Sajjad Zamil ise otobüs şoförünü öperek teşekkür etti.

"Çocuklara sahip çıkalım"

Çocukla iletişim kurmakta zorlandıklarını belirten Şimşek, şunları söyledi: