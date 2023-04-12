Antalya'da İran uyruklu kadın komşuların duvarına dışkı sürdü Komşularının duvarlarına yazı yazan İran uyruklu kadın, bir sene sonra tekrar aynı apartmana gelerek asansör kapısına dışkı sürerek komşuları tedirgin etmeye devam ediyor.

İHA

Antalya’nın Alanya ilçesi'nde bir apartmanda yaşayan İran uyruklu kadın, komşularına adeta kabusu yaşattı.

A.Y.'nin, geçtiğimiz yıl aralık ayında binaya çeşitli tehdit ve hakaret içerikli yazıları gündeme gelmişti.

Bir diğer yandan komşularının kapılarına dışkı sürdüğü ve ateş yakarak çöp attığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Şüpheli gözaltına alındı

Hakkındaki şikayetlerin ardından gözaltına alınan A.Y.'nin, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildiği söyleniyordu.

2 ay tedavi gördü

Yapılan tetkiklerin ardından psikolojik sorunları olduğu belirlenen A.Y.’nin, Türkiye’de 2 ay boyunca tedavi edildiği ve tedavisinin ardından evine gönderildiği belirtildi.

Aynı şeyleri tekrarladı

Tekrar apartmana gelen A.Y., bina içerisinde adeta terör estirmeye devam ediyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, A.Y.'nin asansör kapısına dışkı sürdüğü, bir başka görüntüde ise idrarını komşularının kapılarına döktüğü görüldü.

"Bizim düzenli ödediğimiz aidat bu kadının verdiği zararlara gidiyor"

Apartmandaki bina sakinlerinin farklı ülkelerden olduğunu ifade eden Rus uyruklu Natalia Bolshekova, Türkiye’nin kendilerine yuva olduğunu kaydetti.

Kendilerini rahatsız eden durumun İranlı komşuları olduğunu vurgulayan Bolshekova şöyle konuştu:

Bizim yaşantımıza çok rahatsızlık veriyor. Biz bu problemi çözemiyoruz. Çocuklarımız var. Çocuklarımız için çok tehlikeli.



Bizim için de çok tehlikeli. Bize sınır dışı edildiği bilgisi verildi. İki ay sonra geri geldi. Aslında sınır dışı edilmemiş. Hastaneye götürülerek 2 aylık tedavinin ardından evine geri gönderilmiş.



Her daireye rahatsızlık veriyor. Bu kadın birkaç sefer yangın çıkardı. Kendisi hiç aidat ödemiyor. Bizim düzenli ödediğimiz aidat bu kadının verdiği zararlara gidiyor.

"Ne yapacağını bilemediğimiz için sürekli korku içerisindeyiz"

Psikolojik sorunları olduğu belirlenen A.Y.’nin ne yapacağını bilemedikleri için korkuyla yaşadıklarını ifade eden Anastasiya Makarova şu ifadeleri kullandı: