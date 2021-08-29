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    Antalya'da iş kazası: 1 ölü

    Montaj yaptığı tripleks binada dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 45 yaşındaki çatı ustası hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 15:57
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    Antalya'da iş kazası: 1 ölü

    Antalya’nın Serik ilçesinde çatı montajı için gittiği tripleks villada dengesini kaybeden 45 yaşındaki Fadıl Setirek merdiven boşluğuna düştü.

    Durumu fark eden çalışma arkadaşları hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    KURTARILAMADI

    Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Setirek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Setirek’in cenazesinin Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenildi.

    Antalya da iş kazası: 1 ölü #1

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