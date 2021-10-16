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    Antalya'da iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorladılar

    yabancı uyruklu kadınları kandırıp zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen bir otele yapılan baskında, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 15:39
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    Antalya'da iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorladılar

    Antalya'nın Side Mahallesinde H.Ö. ve S.F. isimli şahısların iyi bir iş imkanı ve bol para kazanma vaatleriyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları borçlandırma ve çaresizliğinden yararlanmak suretiyle kendileri tarafından işletilen otelde fuhuş yaptırdıkları ihbarı üzerine jandarma düğmeye bastı.

    OTELE SUÇÜSTÜ

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat JASAT Timleri ve Side Karakol Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu otele operasyon düzenlendi.

    Antalya'da iyi iş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş yaptırdılar VİDEO

    2 GÖZALTI

    Operasyonda; işletmenin bir odasında Türk vatandaşı erkek şahıs ile Özbekistan uyruklu kadın fuhuş yaptıkları esnada yakalanırken H.Ö. ve S.F. isimli şüpheliler ise aynı otel içerisinde internet escort sitesinde kullandıkları telefonlarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Antalya da iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorladılar #1

    KADINLAR GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

    Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda olayın mağduru olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu kadın işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

    Antalya da iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorladılar #2

    ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

    Yakalanarak gözaltına alınan H.Ö. ve S.F. isimli şüpheliler insan ticareti kapsamında zorla fuhuş yaptırmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yüzlerini kapatmaya çalışmaları dikkat çekti.

    Antalya da iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorladılar #3

    Antalya da iş vaadiyle kandırıp fuhşa zorladılar #4

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