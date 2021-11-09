Muratpaşa ilçesinde, Levent Türkdoğan ile Barış K. isimli şahıslar arasında çıkan bıçaklı tartışma kanlı bitti. Barış K.’nin Türkdoğan’a bıçakla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Selçuk Mahallesi'nde, 30 Ekim akşamı, uzun süredir kafe işletmeciliği yapan Levent Türkdoğan (53) iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada 3 kişi geldi.

Gruptan Barış K. (40) ile Türkdoğan bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Türkdoğan'a saldıran Barış K., Türkdoğan'ın boğazını ve vücudunun farklı yerlerini bıçaklarken, çevredekiler olaya müdahale etti.

Barış K. olay yerinden kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI

Bıçaklı saldırı anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde Barış K. ile Türkdoğan'ın bir süre konuştuğu, ardından Barış K.'nin belindeki bıçağı alıp Türkdoğan'a savurduğu ve vücudunun farklı yerlerine sapladığı, ardından olay yerinden kaçışı görülüyor.

Antalya’da, iş yeri önünde bıçaklı saldırı anları kamerada



EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Türkdoğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Antalya ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Türkdoğan'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerinden kaçan Barış K., kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.