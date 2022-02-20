Antalya'da iş yerinden 3 telefon çalan hırsızın rahatlığı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde telefon mağazasından 3 telefonun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan telefon satış mağazasında meydana gelen olayda işyerinden 3 adet cep telefonu çalınması polisi harekete geçirdi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisini kısa sürede belirledi.

SERBEST BIRAKILDI

Polis tarafından yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. isimli şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Şahsın cep telefonunu çalma anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şahsın rahat bir şekilde vitrinde duran cep telefonlarını eline alarak cebine attığı ve daha sonra işyerinden hızla uzaklaştığı görüldü.