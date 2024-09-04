Antalya'da iş yerine kurşun yağdıran saldırganlar tutuklandı Antalya'da bir iş yerinin kurşunlaması olayıyla ilgili kendilerini kaskla kamufle eden motosikletli şüpheliler tutuklandı.

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İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin kurşunlanması olayıyla ilgili Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan incelemeler sonucunda, saldırının plakası olmayan bir motosikletle, yüzleri kapalı iki kişinin bulunduğu bir grup sokak çetesi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olayın failleri olarak tespit edilen ve birlikte hareket eden dört şüpheli kısa sürede yakalandı.

SALDIRIDA KULLANILAN MOTOSİKLET VE MALZEME DE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda fişek, kamuflaj amacıyla kullanılan kasklar, eldivenler ve şapkalar ile saldırıda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

4 ZANLI DA TUTUKLANDI

"Yağma, Silahlı Tehdit, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Mala Zarar Verme" suçlarından adli mercilere sevk edilen dört şüpheli tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)