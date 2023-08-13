Antalya'da ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu Manavgat ilçesinde ışık ihlali yapan sürücü, kavşaktan dönüş yapan minibüse çarpmamak için otomobili ile ters yöne girdi. Otomobil ters yönde refüje ve başka araca çarparken, kaza anı kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Antalya'da akılalmaz bir kaza yaşandı. Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kavşaktan dönüş yapan minibüse çarpmamak için otomobili ile ters yöne girdi. Otomobil, önce refüje ardından karşı yönden gelen otomobile çarptı. Hamile kadın fenalık geçirdi Kazada bir otomobildeki hamile kadın fenalaşırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. O anlar kamerada Hamile kadının durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ışık ihlali yapan sürücünün, minibüse çarpmamak için otomobili ile ters yöne girdiği, ardından refüje ve hareket halindeki başka bir araca çarptığı anlar yer aldı.