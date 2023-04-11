Antalya'da işine son verilince belediyeyi basan temizlik görevlisi için 18 yıl hapis talebi İşine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi'ni basıp, kendisine engel olmak isteyen Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan 36 yaşındaki Salih Şahin hakkında 18 yıl hapis istendi.

DHA

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Salih Şahin, işine son verilince 25 Ocak'ta, Aspendos Bulvarı'ndaki Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne geldi.

Tabancasını çekip bağırmaya başlayan Şahin, karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a silahı doğrultup, tetiğe bastı.

Tabanca tutukluk yapınca Şahin, bu kez silahın kabzasıyla Yılmaz'ın başına vurup yaraladı.

Kasım Yılmaz ile 3 kişi, Salih Şahin'e engel olmaya çalıştı.

"5 sene de yatsam yine öldüreceğim"

Şahin'in silahın namlusuna mermi sürmeye çalışması, "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" demesi, saldırganı tutan kişinin "Aptal mısın, bırak şunu" sözleri ile kadın çalışanların "Güvenliği çağırın, polis çağırın, silahı var. Elinde silah var. Şunu elinden alın, sıkıyor." şeklinde yardım istemeleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Salih Şahin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Salih Şahin'in 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfrettiği için çok kez uyarıldığı belirtildi.

Tutuklu sanık hakim karşısında

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanık Salih Şahin SEGBİS ile katılırken, şikayetçi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Şahin savunmasında, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

18 yıl hapsi istendi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Şahin hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplam 18 yıl hapis talep etti.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.