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    Antalya'da işletmeciden 2.5 yıldır saklanan turist çatıdan çıktı

    4 yıl önce ülkeye gelen Fin uyruklu şahıs, 2.5 yıldır çıkmadığı odasından polisi görünce kaçtı. Eline tenis raketi alan şahıs etkisiz hale getirildi.
    • 16.12.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 17:12
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    Antalya'da işletmeciden 2.5 yıldır saklanan turist çatıdan çıktı

    Antalya'nın Kaleiçi ilçesindeki apart otelde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Yaklaşık 4 yıldır apart otelde kaldığı bilinen 57 yaşındaki Finlandiya uyruklu Kari Patri Lassi'nin pasaport ve vize süresi doldu.

    Yanında kalan arkadaşı ülkesine dönünce tek başına kalan Lassi'den apart yönetimi bir süre haber alamadı.

    Odasından çıkmayan Lassi'nin hayatından endişe eden yönetim, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Balkondan çatıya çıktı

    Aparta gelen polis, Lassi'nin oda kapısını çalarak, belgelerini göstermesini istedi. Bunun üzerine Lassi, odasının balkonundan çatıya çıktı.

    Başında kask ve elinde raket vardı

    Başında kask, elinde bir raket bulunan Lassi'yi polis ekipleri ikna etmek için büyük çaba sarfetti. Zaman zaman ayağa kakıp çatıda hareket eden şahıs, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlara bağırdı.

    Antalya da işletmeciden 2.5 yıldır saklanan turist çatıdan çıktı #1

    2.5 yıldır odadan çıkmadı

    Polis çatının ortasına geldiği anda Lassi'yi dalgınlığından faydalanıp etkisiz hale getirdi. 3 polis tarafından çatıdan indirilen Lassi, polis merkezine götürüldü. Tüm ihtiyaçları yanında kalan arkadaşı tarafından karşılanan şahsın yaklaşık 2.5 yıldır odasından çıkmadığı öğrenildi.

    "Geçen öldüğünden şüphelenip polisi aradım"

    Apart işletmecisi Şeref Şimşek, “Bu müşteri 4 yıldır bizde kalıyor. İki erkek arkadaştı bunlar. Arkadaşı bu ayın başında ülkesi Finlandiya'ya döndü, bu kaldı. Yaklaşık 2.5 yıldır bu şahsın yüzünü görmüyordum. Odadan çıkmıyordu. Geçen öldüğünden şüphelenip polisi aradım. Gece gündüz kapısını çaldım cevap vermedi. Hiç ses vermedi. Kapının kilidini açıp girdik ve yaşadığını gördük.

    Antalya da işletmeciden 2.5 yıldır saklanan turist çatıdan çıktı #2

    "Gece şarkı söyleyip müşterileri rahatsız ediyordu"

    Bunun vizesi yaklaşık 2.5 yıl geçik. Pasaportunun günü de geçti. Sürekli rahatsızlık veriyor. Oda çöplük olmuş. Gece şarkı söyleyip müşterileri rahatsız ediyordu. Finlandiya uyruklu bu şahıs, ben odadan çıkartamadım. Geri geleceğini zannetmiyorum, hem pasaportunun hem vizesinin günü doldu. Bugün polis pasaportunu görmek isteyince o da balkondan çatıya kaçtı” diye konuştu.


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