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    Antalya'da işletmelere yılbaşı denetimi yapıldı

    Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak devam eden denetimlerini yılbaşı öncesi de sürdürerek; pastane, fırın ve kantinlerde hijyen ve gramaj denetimi yaptı.
    • 28.12.2022 - 14:37
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    Antalya'da işletmelere yılbaşı denetimi yapıldı

    Antalya'da Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alanya genelinde rutin olarak yapılan denetimlerini vatandaşların daha fazla alışveriş yaptığı yılbaşı öncesi de sürdürdüler.

    Alanya’daki pastane, fırın ve okul kantinlerinde denetim yapan ekipler, hem işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor hem de gramaj kontrolü yapıyorlar.

    Hijyen konusunda yetersiz olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kısa süre içerisinde sorunların giderilmemesi durumunda ceza işlem uyguluyor.

    Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı

    Ayrıca bazı işletmelerin yaptığı gramaj hilesinin önüne geçen ekipler, ürünleri tek tek tartarak belirlenen ve standart gramajın altında üretim yapan işletmelere ceza kesiyorlar.

    İHA'nın haberine göre; yeni yılla birlikte zabıta ekiplerinin tüm işletmelerde yaptığı denetimlerin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı.

    Antalya da işletmelere yılbaşı denetimi yapıldı #1

    Antalya da işletmelere yılbaşı denetimi yapıldı #2


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