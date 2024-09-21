Antalya'da işten çıkarıldığını öğrendi: Mesai arkdaşlarına saldırdı Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılacağını öğrenen bir çalışan, mesai arkadaşlarına bıçakla saldırdı. 2 kişinin yaralandığı saldırı sonrası şüpheli gözaltına alındı.

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İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir işletmede çalışan H.S., kendisine işten çıkarılacağının bildirilmesi üzerine uygunsuz tavırlar sergiledi.

Kendini kaybeden H.S., mesai arkadaşlarıyla tartışmaya başladı.

MESAİ ARKADAŞLARINA BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesiyle birlikte H.S., işletmeden aldığı bıçak ile Bünyamin A. adlı mesai arkadaşını ve ismi öğrenilemeyen bir çalışanı kolundan yaraladı.

Arbede sonrası H.S.'nin yüzünde kanlar ve darp izleri görüldü.

2 KİŞİ YARALANDI

Olayı görenlerin 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Yaralı Bünyamin A. ve diğer yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.S. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)