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    Antalya'da işten dönen genç, evinde ölü bulundu

    Antalya’da mesai sonrası işten dönen 31 yaşındaki genç adam, evinde kız kardeşi tarafından ölü halde bulundu. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.
    • 24.12.2022 - 00:15
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    Antalya'da işten dönen genç, evinde ölü bulundu

    Antalya'da saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2451 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında, kız kardeşleriyle birlikte yaşayan Ziya Boy (31), çalıştığı işyerindeki mesaisi bitince evine geldi.

    Kız kardeşi tarafından hareketsiz halde bulundu

    Bir süre sonra ise kız kardeşlerinin birisi eve geldiğinde kardeşini oturma odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

    Boy’un kardeşi çığlıklar içerisinde komşulardan yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

    Antalya da işten dönen genç, evinde ölü bulundu #1

    Hayatını kaybettiği belirlendi

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini duyan gencin kız kardeşleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

    Ziya Boy’un cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Gençten geriye ise evinin balkonunda asılı ve üzerinde ismi ile telefon numarası yazılı, satışını yaptığı ev yapımı ürünlerinin reklamı kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da işten dönen genç, evinde ölü bulundu #2

    Antalya da işten dönen genç, evinde ölü bulundu #3


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