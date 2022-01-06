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- Antalya’da jandarmayı görünce 1 kilogram uyuşturucuyu tuvalete döktüler
Antalya’da jandarmayı görünce 1 kilogram uyuşturucuyu tuvalete döktüler
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahısların ikametinde, jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Şahısların 1 kilogram uyuşturucu maddeyi, tuvalete döktüğü belirlendi.
- DHA
- 06.01.2022 - 15:46
- Güncelleme : 06.01.2022 - 16:33
Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde 17 suç kaydı olan D.K. ile 5 suç kaydı olan B.E.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.
Jandarma ekipleri, narkotik köpek Karbon'un da kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin evinde arama yaptı.
Aramalarda şüphelilerin, 2 poşette bulunan yaklaşık 1 kilogram olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi, alafranga tuvalete döktüğü belirlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Evde satışa hazır 2 paket halinde 23 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından alacak ve borçların yazıldığı not kağıdı ele geçirildi.
Olayla ilgili D.K. ve B.E. gözaltına alındı.