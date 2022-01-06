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    Antalya’da jandarmayı görünce 1 kilogram uyuşturucuyu tuvalete döktüler

    Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahısların ikametinde, jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Şahısların 1 kilogram uyuşturucu maddeyi, tuvalete döktüğü belirlendi.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 16:33
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    Antalya’da jandarmayı görünce 1 kilogram uyuşturucuyu tuvalete döktüler

    Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde 17 suç kaydı olan D.K. ile 5 suç kaydı olan B.E.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

    Jandarma ekipleri, narkotik köpek Karbon'un da kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin evinde arama yaptı.

    Aramalarda şüphelilerin, 2 poşette bulunan yaklaşık 1 kilogram olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi, alafranga tuvalete döktüğü belirlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Evde satışa hazır 2 paket halinde 23 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından alacak ve borçların yazıldığı not kağıdı ele geçirildi.

    Olayla ilgili D.K. ve B.E. gözaltına alındı.

    Antalya’da jandarmayı görünce 1 kilogram uyuşturucuyu tuvalete döktüler #1

    Antalya’da jandarmayı görünce 1 kilogram uyuşturucuyu tuvalete döktüler #2

    Antalya’da jandarmayı görünce 1 kilogram uyuşturucuyu tuvalete döktüler #3

    Antalya’da jandarmayı görünce 1 kilogram uyuşturucuyu tuvalete döktüler #4


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