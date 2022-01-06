Antalya’da jandarmayı görünce 1 kilogram uyuşturucuyu tuvalete döktüler

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahısların ikametinde, jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Şahısların 1 kilogram uyuşturucu maddeyi, tuvalete döktüğü belirlendi.

Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde 17 suç kaydı olan D.K. ile 5 suç kaydı olan B.E.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, narkotik köpek Karbon'un da kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin evinde arama yaptı.

Aramalarda şüphelilerin, 2 poşette bulunan yaklaşık 1 kilogram olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi, alafranga tuvalete döktüğü belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Evde satışa hazır 2 paket halinde 23 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından alacak ve borçların yazıldığı not kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili D.K. ve B.E. gözaltına alındı.