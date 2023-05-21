Antalya'da kadın cinayeti: Sırtında 8, boğazında 1 bıçak darbesine rastlandı Tartıştığı eşi tarafından öldürülen genç kadının, sırtında 8, boğazında 1 bıçak darbesine rastlandı. Katil kocanın polisteki ifadesinde; cinayeti kıskançlık ve aldatma şüphesi ile işlediğini söylediği öğrenildi.

DHA

Bir kadın daha yine korkunç bir cinayete kurban gitti...

Vahşetin adresi, Antalya’nın Kepez ilçesi...

Çocukları balkona çıkıp yardım istedi

Şelale Mahallesi 7444 Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında oturan Metin Sümer (32), tartıştığı eşi Ceylan Sümer'i (30) dün saat 16.30 sıralarında ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı.

Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilip, bir süre önce barışan çiftin evdeki çocukları balkona kaçıp yardım istedi.

Yakınlarını arayıp söyledi

Bu sırada da Metin Sümer yakınlarını arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

İhbarla gelen ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, Metin Sümer ile olay yerine gelen babası R.S.'yi de gözaltına alındı.

Sırtında 8, boğazında 1 bıçak darbesi

Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alınırken, Ceylan Sümer'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sümer'in sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Aldatma şüphesi

Diyarbakır'daki eşi ile 4 çocuğunu 2 ay önce yanına getiren Metin Sümer'in polisteki ifadesinde; cinayeti kıskançlık ve aldatma şüphesi ile işlediğini söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.