Antalya'da kadın cinayeti: Sırtında 8, boğazında 1 bıçak darbesine rastlandı
DHA

Bir daha yine korkunç bir cinayete kurban gitti...

Vahşetin adresi, Antalya’nın Kepez ilçesi...

Çocukları balkona çıkıp yardım istedi

Şelale Mahallesi 7444 Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında oturan Metin Sümer (32), tartıştığı eşi Ceylan Sümer'i (30) dün saat 16.30 sıralarında ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı.

Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilip, bir süre önce barışan çiftin evdeki çocukları balkona kaçıp yardım istedi.

Yakınlarını arayıp söyledi

Bu sırada da Metin Sümer yakınlarını arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

İhbarla gelen ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, Metin Sümer ile olay yerine gelen babası R.S.'yi de gözaltına alındı.

Antalya'da kadın cinayeti: Sırtında 8, boğazında 1 bıçak darbesine rastlandı
Antalya'da kocası tarafından öldürülen Ceylan Sümer

Sırtında 8, boğazında 1 bıçak darbesi

Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alınırken, Ceylan Sümer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sümer'in sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Antalya'da kadın cinayeti: Sırtında 8, boğazında 1 bıçak darbesine rastlandı
Antalya'da eşini öldüren Metin Sümer

Aldatma şüphesi

Diyarbakır'daki eşi ile 4 çocuğunu 2 ay önce yanına getiren Metin Sümer'in polisteki ifadesinde; cinayeti kıskançlık ve aldatma şüphesi ile işlediğini söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.