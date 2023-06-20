Antalya'da kadın kılığında gezen gencin kimliği tespit edildi Kadın kıyafetiyle dolaşan sırt çantalı erkeğin bir yakınıyla polis merkezine giderek psikolojik sorunları olduğu ve oynadığı bir bilgisayar oyunundan etkilenerek takip edildiği düşüncesiyle kadın kıyafeti giydiği öğrenildi.

DHA Kars'ta perşembe günü saat 06.30 sıralarında kadın kıyafeti giymiş, sırt çantasıyla dolaşan erkek vatandaşları tedirgin etti. Bunun üzerine ihbarla olay yerine ekipler geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisi gören şüpheli, sırt çantası ve eşyalarını bırakarak kaçtı. 4 bin 500 nüfuslu mahallede bir gün sonra sabah saatlerinde aynı kişi, bir kez daha ortaya çıktı. Ekipler şüpheliyi aradı Şüpheliyi yakalamak için polis alarma geçti. Bölgeye gelen ekipler, cadde ve sokaklarda arama yaptı. Mahalledeki metruk binalar dahil, inşaat alanlarını didik didik arayan polis, şüpheliye ulaşamadı. Polise gidip durumu anlattı Vatandaşları tedirgin eden olayın basına yansımasının ardından şüphelinin Bayrampaşa Mahallesi'nde oturduğu yakınıyla birlikte polis merkezine geldiği öğrenildi. D.E.Ş'nin akrabalarının yanına tatile geldiği ve psikolojik sorunları bulunduğu tespit edildi. Şüpheli hastaneye yatırıldı D.E.Ş.'nin oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenip takip edildiğini düşündüğü için kadın kıyafetleriyle dolaştığı belirlendi. D.E.Ş.'nin tedavi için Harakani Devlet Hastanesi'ne yatırıldığı bildirildi.