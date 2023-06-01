İHA

Antalya Sarısu-Güzeloba hattındaki görevini diğer şoförden devralan otobüs şoförü evli ve 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Elçin Güner, Işıklar Caddesi öğretmenevi karşısındaki durağa girmek istedi.

Güner, gireceği durakta A.T.’nin otomobiliyle beklediğini gördü. Güner, sürücüyü korna ile uyardı.

Kendisine otomobil sürücüsü tarafından el kol işareti yapılan kadın sürücü durağa giremediğini söylemesine rağmen sürücü duraktan ayrılmadı.

Otobüsten inen ve durağa giremediğini söyleyen kadın sürücüye, diğer sürücü hakaret etti.

Olayı gören yolcuların işlerine geç kalacaklarını söyleyip otomobil sürücüsünü uyarmalarının ardından ortalık karıştı.

Kadın sürücüye hakaret ettiği ve otomobilini kaldırmadığı gerekçesiyle yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü diğer vatandaşların araya girmesinin ardından olay yerinden ayrılırken, kadın sürücü yaşananların ardından suç duyurusunda bulundu.

Açıklamalarda bulunan Elçin Güner, şunları söyledi:

Ben bir kadınım, üzüldüm bu duruma. Sonrasında yolcular otobüsten indi ve hatalı park yapan şoföre aracını oradan çekmesini, işlerine gitmek istediklerini söylediler. Sonrasında araç sürücüsü küfürler ile üzerime yürüdü. Yolcular, ’Sen bir bayanla bu şekilde nasıl konuşursun’ dedi ve ortam gerildi. Otomobil sürücüsü yolculara da küfür etmeye başladı, ondan sonra kavga çıktı. Araç sürücüsü aracına gidip bıçak alıp benim üzerime yürüdü ve beni öldürmekle tehdit etti. Ben işimi yapıyorum, emekçi bir anneyim. Yolculuların beni koruması çok güzel bir duyguydu. Aracımdaki bütün yolculara teşekkür ediyorum. Sonuçta ben bir kadınım ve bir erkeğe gücümün yetmeyeceğini biliyorum. Ama erkek ve kadın yolcuların beni sahiplenmeleri ve koruması güzel bir duygu oldu.