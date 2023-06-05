Antalya’da kadından bir başkana kadına taciz Takı ve aksesuar mağazası sahibi kadın, sosyal medya üzerinden ürün alan başka bir kadın müşterisinin tacizlerinden kurtulamayınca soluğu poliste aldı. Mağazada polisi karşısında gören saplantılı kadın, iş yerinin üst katında bulunan tuvalete kendini kilitledi. Polisin tuvaletten çıkardığı kadın, hastaneye götürüldü.

İHA

Tüyler ürperten olayın adresi Antalya’nın Manavgat ilçesi…

Takı ve aksesuar mağazası sahibi kadın, ürünlerini sosyal medya üzerinden de pazarlamaya başladı.

Bu sırada B.Ö. ile tanışan kadın, ona da ürün sattı.

İlgi duyduğunu söyledi

Ancak bir süre sonra B.Ö., kadına ilgi duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine tepki gösteren mağaza sahibi, sohbeti ve muhabbeti kesti.

Fakat takıntılı B.Ö., kadının peşini bırakmadı.

Mağazanın önünde sabahladı

Önceki gün Kumluca ilçesinden gelerek takı mağazasının önünde sabahtan akşama kadar oturan B.Ö., geceyi mağazanın önünde bankta geçirdi.

Sabah dükkanını açmaya gelen kadın, B.Ö.’yü görünce konuşmak için onu içeri davet etti.

B.Ö.’yü ikna edemeyen mağaza sahibi, arkadaşı aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi.

Kendini tuvalete kilitledi

Mağazaya polislerin geldiğini gören B.Ö., koşarak üst kata çıkıp kendini tuvalete kilitledi.

Tüm çabalara rağmen tuvaletten çıkmayan kadın, olay yerine gelen kadın polis tarafından çıkarıldı.

Hastaneye götürülen kadın, tedavi altına alındı.

"Son günlerde iyice azıttı"

B.Ö. ile 6 ay önce sosyal medya üzerinden müşterisi olduğu için tanıştığını belirten mağaza sahibi Zeliha Çelik ise başından geçenleri şöyle anlattı:

İlk başlarda sadece alışveriş için yazıyordu. Bir süre sonra benden hoşlandığını, beni sevdiğini söyleyince kendisine kötü davranmaya başladım. 4 ay önce başladı. Çarşamba günleri Kumluca’dan Manavgat’a gelip sabahtan akşama kadar iş yerimin önünde oturup, gidiyordu. Beni sevdiğini, aşık olduğunu söyleyince bir daha gelmemesi için defalarca tersledim. Ama ne yaparsam yapayım vazgeçiremedim. Son günlerde iyice azıttı.

"Deli olduğunu, her şeyi yapabileceğini söyledi"