Antalya'da kadının taciz ettiği kadın: Dayanılmaz hale geldi Antalya'da esnaflık yapan kadın, sosyal medya üzerinden ürün alan kadın müşterisinin tacizleriyle hayatı zindana döndü.

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi’nde takı dükkanı işleten 2 çocuk annesi Z.Ç., yaklaşık bir yıl önce müşteri olarak sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra arkadaş olduğu 30 yaşındaki B.Ö. adlı kadının kendisine aşık olduğunu belirterek tacizde bulunduğunu söyledi.

Zeliha Çelik, “Son altı aydır beni sevdiğini söyleyerek, cinsel tacizde bulunmaya başladı. Polise şikayetçi oldum, yine şikayetçi oldum birkaç kere şikayetçi olmama rağmen serbest bırakılıyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Bugün şikayet ediyorum, 4-5 saat sonra bırakılıyor yine benim dükkanıma geliyor ve dediği şey şu; ‘ya sen öleceksin, ya ben öleceğim’. Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok.” dedi.

Serbest kalınca dükkanın önüne geldi

Z.Ç., son şikayetinin ardından polis tarafından gözaltına alınan B.Ö.’nün serbest bırakıldıktan sonra yeniden iş yerinin önüne geldiğini belirterek, "100 metre ileride beni izliyor, işten çıkışımı bekliyor, evime geliyor, dükkanıma geliyor. Arkadaşımı, eşimi, dostumu taciz ediyor, ‘ben onu seviyorum, onu istiyorum’ diyor.” diye konuştu.

"Dayanılmaz hale geldi"

Sadece erkeğin kadını taciz etmediğini, kadınların da kadınları taciz edebildiğini kaydeden Z.Ç., "Lütfen ben yardım istiyorum. Onun bana bir şey yapabileceğinden değil, belki öfkeyle ben ona bir şey yapabileceğim. Bir şey yapacağım yani, çünkü damarıma basıyor, taciz ediyor. Dayanılmaz hale geldi artık, lütfen buna bir çözüm bulunsun” dedi.