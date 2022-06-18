Antalya'da kadınların fotoğrafını çeken süpheliye meydan dayağı

Kadınların görüntülerini çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliye meydan dayağı atıldı. Emniyete götürülen şahsın, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Hisar Mahallesi'nde bir genç kız, arkadaşlarıyla birlikte ırmak kenarında oturdu.

Genç kıza, bir şahıs tarafından görüntüsünün çekildiği söylendi.

Bunu üzerine Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik Elemanları'na haber verilirdi. Olayın yaşandığı yere gelen ekipler ve çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Kaçtı, vatandaşlar kovaladı

Özel güvenlik elemanları tarafından yakalanan şahıs, bir anlık boşluktan yararlanarak kaçmaya başlayınca vatandaşlar şahsın arkasından kovaladı.

Kalabalığın elinden güçlükle alındı

Eski garaj girişinde kıstırılan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıs, kendisini kovalayanlar tarafından darp edilirken olay yerine gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alındı.

Tercuman eşliğinde ifadesi alındı

Yüzüne ve başına çok sayıda darbe aldığı belirlenen şahıs, ambulansla hastaneye götürülürken tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Geceyi burada geçiren şüpheli, sabah yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi.

Yabancı uyruklu şahsın, yangın bölgesinde çalıştığı ve üzerinde kimlik bulunmadığı bildirildi.





Sınır dışı edilecek

İHA'nın haberine göre; Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği belirlenen şüphelinin, ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya’ya gönderilmesi bekleniyor.



