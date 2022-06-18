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- Antalya'da kadınların fotoğrafını çeken süpheliye meydan dayağı
Antalya'da kadınların fotoğrafını çeken süpheliye meydan dayağı
- 18.06.2022 - 13:48
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Hisar Mahallesi'nde bir genç kız, arkadaşlarıyla birlikte ırmak kenarında oturdu.
Genç kıza, bir şahıs tarafından görüntüsünün çekildiği söylendi.
Bunu üzerine Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik Elemanları'na haber verilirdi. Olayın yaşandığı yere gelen ekipler ve çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.
Kaçtı, vatandaşlar kovaladı
Özel güvenlik elemanları tarafından yakalanan şahıs, bir anlık boşluktan yararlanarak kaçmaya başlayınca vatandaşlar şahsın arkasından kovaladı.
Kalabalığın elinden güçlükle alındı
Eski garaj girişinde kıstırılan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıs, kendisini kovalayanlar tarafından darp edilirken olay yerine gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alındı.
Tercuman eşliğinde ifadesi alındı
Yüzüne ve başına çok sayıda darbe aldığı belirlenen şahıs, ambulansla hastaneye götürülürken tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
Geceyi burada geçiren şüpheli, sabah yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi.
Yabancı uyruklu şahsın, yangın bölgesinde çalıştığı ve üzerinde kimlik bulunmadığı bildirildi.
Sınır dışı edilecek
İHA'nın haberine göre; Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği belirlenen şüphelinin, ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya’ya gönderilmesi bekleniyor.