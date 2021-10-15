Antalya'da kağıt paralar yola saçıldı

Trafiğin ortasındaki yayalar ve sürücülerin saçılan paraları toplamak için birbiriyle yarıştığı o anlar, araç kamerası görüntülerine yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde bir araçtan yüzlerce kağıt paranın saçıldığını gören yaya ve bazı sürücüler, akan trafiğe karşın yola fırlayarak paraları toplamaya başladı.

Paraların sahte olup olmadığını da kontrol eden vatandaşlar, toplama işlemini gerçekleştirdikten sonra yollarına devam etti.

Yola kağıt paralar saçıldı, insanlar toplamak için birbiriyle yarıştı VİDEO

"KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ"

O anlar araç kamerasına yansırken, paraların araçtan nasıl saçıldığı ise merak konusu oldu.

Görüntülerin kaydedildiği aracın sürücüsü, o anları, "Adamın paralarını aldılar. Yukarıdan biri para serpiştirdi, kapış kapış gitti" sözleriyle anlattı.





















