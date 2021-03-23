Antalya’da kağıt toplayıcısı marketi soydu

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması ile kağıt toplayıcısı gözüne kestirdiği marketten iade gazeteli ve meyve suyu çaldı.

Antalya’da daha önce iş yerinin önündeki cips standı rüzgar nedeniyle sürüklenen market sahibi Hamza Akyel’in Muratpaşa ilçesi Meydankavağı mahallesinde bulunan marketinde bu sefer de hırsızlık olayı yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü iş yerine gelen Akyel, gazete standındaki iade gazetelerin çalındığını fark etti.

KAMERALARA YANSIDI

Ayrıca Akyel, dolaptaki birçok meyve suyunun da yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen market sahibi,hırsızın bir kağıt toplayıcısı olduğunu gördü.

Görüntüler toplayıcı şahsın önce gazete iadelerini aldığı sonra da dolaba yöneldiği görüldü. Önce 3-4 adet meyve suyu çalan şahıs daha sonra plastik bir kasa ile gelerek kalanları da çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Durumu polise bildiren Akyel, şahıstan şikayetçi oldu. Polis, şahıs hakkında arama çalışmaları başlattı.

“ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR”

Hamza Akyel şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce şemsiyelerimi çaldılar. Dün gecede simit dolabının üstündeki iade gazeteleri ve meşrubat dolabındaki meyve sularını çalmışlar. Yaklaşık 250-300 TL’lik zararım mevcut. Gazete firmalarıyla görüştüm, bir kolaylık sağlayacaklarını söylediler. 60-70 TL’lik iade gazetemiz mevcuttu. Alan kişi kağıt toplayıcı. Önce gazeteleri almış, ardından dolabı patlatmış. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Bunlar sokakta geziyor ve önlem alınması gerekiyor. Benim gibi zarara uğrayan kişiler de vardır. Bu şekilde olmaması gerekiyordu.”





"İHTİYACIN VARSA GEL KARDEŞİM"

Akyel hırsıza şöyle seslendi:

“İhtiyacın varsa gel kardeşim. Açsan karnını doyuralım, dışardaysan sana bir ev bark ayarlayalım. Yeter ki bu tür konulara girmeyelim.”