Antalya'da kaldırıma çıkan araç motosikletliye çarptı Bir anlık dalgınlıkla kontrolden çıkarak kaldırıma giren araç, karşı yönden gelen motosiklete vurdu. Motosikletli, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yaşandı.

Ahmet Eren P. idaresindeki 46 ACB 052 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kaldırıma çıkarak, bu esnada ters yönden gelen Mustafa Çetin yönetimindeki 07 JK 762 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet 30 metre ileriye savrulurken, motosiklet sürücüsü ise kaput üzerinde yaklaşık 50 metre gitti.

Motosikletli ağır yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin sahibi engelli Cuma T., jandarma ekiplerine kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Jandarmadaki işlemleri sırasında Cuma T.'nin kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını söylemesi ve şüpheli davranışları sonucu kazayı yapanın Ahmet Eren P. olduğu belirlendi.

Otomobilin engelli aracı olması ve bir başkasının kullanımının yasak olması nedeniyle bu yola başvurdukları öğrenildi.