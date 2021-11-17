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    Antalya'da kaldırımda bekleyen kadına otomobil çarptı

    Antalya'da otomobilini park yerinden çıkarmak isteyen dikkatsiz sürücü geri gelirken her şeyden habersiz şekilde kaldırımda bekleyen kadına çarptı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 04:46
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    Antalya'da kaldırımda bekleyen kadına otomobil çarptı

    Muratpaşa ilçesi Güvenlik mahallesi 281 sokak üzerinde meydana gelen olayda, otomobilini park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü otomobili ile önce ileri giderek bir kaç manevra yaptı ancak başarılı olamadı.

    KALDIRIMDA BEKLEYEN KADINA ÇARPTI

    Sonra geri geri gelerek şansını deneyen sürücünün diğer yayaları da tedirgin ettiği dikkatlerden kaçmazken, olaydan habersiz arkası dönük şekilde kaldırımda bekleyen bir kadın aracın kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

    Antalya'da kaldırımda bekleyen kadına otomobil çarptı - Video

    SON ANDA KURTULDU

    Kadına çarptığını fark eden dikkatsiz sürücü frene basarken kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, etraftaki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı.

    Antalya da kaldırımda bekleyen kadına otomobil çarptı #1

    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Dikkatsiz şoförün de kadının yanına gelmesiyle birlikte vatandaşlar tepki gösterirken, kazazede kadın yere oturarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

    Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Antalya da kaldırımda bekleyen kadına otomobil çarptı #2

    Antalya da kaldırımda bekleyen kadına otomobil çarptı #3

    Antalya da kaldırımda bekleyen kadına otomobil çarptı #4

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