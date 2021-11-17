Antalya'da otomobilini park yerinden çıkarmak isteyen dikkatsiz sürücü geri gelirken her şeyden habersiz şekilde kaldırımda bekleyen kadına çarptı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik mahallesi 281 sokak üzerinde meydana gelen olayda, otomobilini park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü otomobili ile önce ileri giderek bir kaç manevra yaptı ancak başarılı olamadı.

KALDIRIMDA BEKLEYEN KADINA ÇARPTI

Sonra geri geri gelerek şansını deneyen sürücünün diğer yayaları da tedirgin ettiği dikkatlerden kaçmazken, olaydan habersiz arkası dönük şekilde kaldırımda bekleyen bir kadın aracın kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Antalya'da kaldırımda bekleyen kadına otomobil çarptı - Video

SON ANDA KURTULDU

Kadına çarptığını fark eden dikkatsiz sürücü frene basarken kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, etraftaki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dikkatsiz şoförün de kadının yanına gelmesiyle birlikte vatandaşlar tepki gösterirken, kazazede kadın yere oturarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.