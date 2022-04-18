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    Antalya'da kaldırımda son bulan drift

    Cadde üzerinde drift atmaya başlar başlamaz kaza yapan sürücü kameraya yansıdı.
    • 18.04.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 14:02
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    Antalya'da kaldırımda son bulan drift

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde otomobiliyle drift atan bir maganda, günü sanayide bitirdi.

    Caddeye çıkmak isterken kaldırıma çıktı

    Gaza basmasından saniyeler sonra direksiyonun kontrolünü kaybeden şahıs, aracı kaldırıma çarptırdı. İHA'nın haberine göre kaza sonucu araçta maddi hasar oluşurken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Görüntüler sosyal medyaya da düşerken, kullanıcılar "Herkes yapamaz bunu", "Videonun devamı sanayide çekilir" gibi alaycı yorumlarda bulundu.

    Antalya’da drift yapan sürücü, otomobilini kaldırıma çarptı

    Antalya da kaldırımda son bulan drift #1

    Antalya da kaldırımda son bulan drift #2

    Antalya da kaldırımda son bulan drift #3


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