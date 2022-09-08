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    Antalya'da kamu arazisine ekili Hint keneviri ele geçirildi

    Serik ilçesinde ihbar üzerine operasyon başlatan ekipler, kamu arazisine 80 kök Hint keneviri eken şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
    • 08.09.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 16:24
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    Antalya'da kamu arazisine ekili Hint keneviri ele geçirildi

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü,  Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik JASAT timleri ihbar üzerine harekete geçti.

    Bir şahsın yasa dışı yollarla kenevir yetiştirdiğini tespit eden ekipler, bölgeye yöneldi.

    Kamu arazisine ekili 80 kök Hint keneviri

    Ekipler tarafından yapılan incelemede kamu arazisine ekili 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Şahıs, gözaltına alındı

    Şüpheli Y.Y'nin ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 2 gram kenevir bitkisi tohumu ele bulundu.

    Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine devam edildiği bildirildi.

    Antalya da kamu arazisine ekili Hint keneviri ele geçirildi #1

    Antalya da kamu arazisine ekili Hint keneviri ele geçirildi #2


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