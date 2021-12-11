Murataşa ilçesinde kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü, bariyerleri aşarak karşı şeride geçince, 4 araca çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Murataşa ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf K. (38) idaresindeki 35 AFL 090 plakalı kamyon, orta kısımdaki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçti, 4 araca çarparak durabildi.

Antalya'da kamyon karşı şeride geçerek 4 araca çarptı: 1 ölü 4 yaralı VİDEO

1 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Feci kazada 07 AGG 074 plakalı araçtaki sürücü Mustafa Uysal (57) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan ve ismi belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen -sağlık ekipleri yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından olay yerine gelen Mustafa Uysal'ın akrabaları ise acı haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu. Kamyon sürücüsü Yusuf K. polis tarafından gözaltına alınırken kazada hayatını kaybeden Uysal’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.