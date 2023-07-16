Antalya'da kamyon şoförlerinin çözümü: Dorseyi suyla doldurdular Alanya'da 6 şoför, serinlemek için suyla dolu dorseye girdi. Şoförlerden Uyar, "Bizi yadırgayabilirler ama güzelce serinledik" dedi.

AA

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu kentlerden biri de Antalya oldu.

Alanya ilçesinde kamyon şoförleri sıcaktan bunalınca farklı bir yönteme başvurdu.

Dorseyi suyla doldurdular

Çıplaklı Mahallesi'nde hafriyat işiyle uğraşan 6 kamyon şoförü, öğlen molasında kamyon dorsesini suyla doldurup havuza çevirmeye karar verdi.

Motor pompasıyla yer altından çekilen sondaj suyu ile doldurulan dorse içerisindeki havuza giren şoförler, hem serinledi hem eğlenceli dakikalar geçirdi.

"Bizi yadırgayabilirler ama..."

Çalışırken sıcaktan çok bunaldıklarını söyleyen şoförlerden Fatih Uyar, şöyle dedi:

Arkadaşlarla beraber serinlemek için böyle bir yöntem bulduk. Kamyonumuzu suyla doldurup arkadaşlarla yüzerek serinledik.



İnsanlar, bu adamlar ne yapıyor, deyip bizi yadırgayabilir ama biz güzelce eğlendik, serinledik.

"45 dakika serinliyoruz"

Öğlen molasında işlerini aksatmadan bu yöntemle serinlediklerini anlatan Süleyman Uygun ise şu ifadeleri kullandı: