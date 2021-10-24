Antalya'da devrilen kamyon ağaçta asılı kaldı

Rampa aşağı inerken freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesiyle yaşanan kazada, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde Onur Yasavur'un kullandığı 07 BAU 34 plakalı kamyon, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yolun sol tarafındaki şarampole devrildi.

Tepe üzerine dikilen kamyonun kasas ağaçta asılı kaldı.

2 YARALI: BİRİ ARAÇ ALTINDA SIKIŞTI

Kamyondan fırlayan sürücü Onur Yasavur bölgede ağaç kesimi yapan işçiler ve devriye görevindeki jandarma ekibinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyonun altında sıkışan Emre Taş uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve 112 sağlık ekibi araçta sıkışan yaralının bulunduğu yeri genişletip serum takmak suretiyle acı çekmesini önlemeye çalışırken, ağaçta asılı durumdaki kasanın tehlikeli olması sebebiyle Manavgat’tan gelecek vinç beklendi.

VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

Vinç ve iş makinesinin gelmesinin ardından kamyonun kasası vince bağlanarak düşmesi önlenirken, kepçe yardımıyla aracın önü kaldırıldı ve Emre Taş sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Emre Taş ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

















































